عقد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في أفغانستان، والتي تنعقد أعمالها اليوم الأحد في جمهورية باكستان الإسلامية.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتنميتها في مختلف المجالات، كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لاجتماع المجلس الوزاري.