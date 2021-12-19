بحث نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان في بيان صحافي عقب اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية ان اللقاء يأتي في إطار حرص مسؤولي البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور الدائم لما فيه مصلحة شعبي البلدين وفي ظل الأوضاع الراهنة الدقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب البيان عن بالغ الارتياح لمستوى التعاون الثنائي المتميز في كافة المجالات.



وأشاد الجانبان بما أنجزته لجنة التوجيه المشتركة خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 10 أعوام في تعزيز التعاون بين البلدين، مشددين على اهمية مواصلة العمل عبر هذه الآلية الناجحة لنقل مستوى التعاون الى مستويات ارحب لتحقيق الطموح المشترك.

وتم خلال اللقاء وفقا لما جاء في البيان استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع كل من عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.