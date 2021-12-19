خواجه لـ «الأنباء»: قرار وافدي الستين يخيفنا..

محمد راتب



شهد سوق السمك في شرق اليوم الجمعة نشاطا مميزا مقارنة بباقي الأيام التي يعاني فيها الباعة من غياب المتسوقين وعشاق السمك والركود غير المسبوق لسنوات ما زاد من معاناة الباعة أكثر، إلى جانب مخاوفهم من قرار الستين



وقد كانت الأسعار مقاربة للأسبوع الماضي بفروق بسيطة، حيث بلغ سعر سلة الروبيان الجامبو ما بين 80 و82 دينارا والشحامية 30 دينارا، وكود النويبي 10 كغ ما بين 15 و18 دينارا، والشعوم 10 كغ بين 15 و17 دينارا، أما سعر كيلو الهامور الإيراني فبلغ 3.5 دنانير، والباكستاني 2.5، والكويتي 4.5، والبالول الكويتي 6 دنانير، والإيراني 3.5، والقبقب 2 دينار، والميد العماني بين 1.250 و1.5 دينار، والسلمون 4.250، والسيباس الكبير 3.5، والوسط 3، والسبريم 2.5، والكنعد بين 2.5 و3، والخساق 1 دينار، والنويبي 1.750، والشعوم بين 2 و2.5 دينار.



وخلال جولة «الأنباء» الأسبوعية على سوق السمك أكد البائع أحمد خواجه أن حركة السوق جيدة يوم الجمعة فقط، أما باقي الأيام فالركود سيد الموقف، إضافة إلى غياب العائلات عن الحضور.



وقال إننا نعيش على هذه الأرض الطيبة منذ أكثر من 40 و45 سنة ولم تصدر من الكثيرين اي إساءة لهذا الوطن ما يشجعنا على مناشدة المسؤولين بإعادة النظر في قرارا الـ 60 وتهدئة مخاوفنا في عدم السماح لنا بالعيش على هذه الأرض ما يؤثر على الوضع العام والاستقرار الاجتماعي.