فازت جامعة بوكسهل في أستراليا وهي الجامعة الأم لكلية بوكسهل الكويت في حفل جوائز التدريب Victorian Training Awards بجائزة «أفضل المؤسسات للتدريب التطبيقي الشامل 2021»، وهي من أهم الجوائز المخصصة لتكريم مؤسسات التعليم العالي ذات التوجهات التطبيقية في ولاية فكتوريا بأستراليا.



وهنأ رئيس كلية بوكسهل الكويت د.علي عريفة جامعة بوكسهل الأسترالية بهذا الإنجاز الكبير، وعلق «نحن في كلية بوكسهل نفخر بشراكتنا المثمرة مع جامعة بوكسهل استراليا والتي استمرت لأكثر من 12 سنة، معتبرا أن هذا الإنجاز دليل على المكانة الأكاديمية للجامعة الأم في أستراليا وكذلك إشعاعها الدولي وحرصها دائما على دعم ونقل خبرتها الطويلة لنا كفرع معتمد لها في الكويت وفروعها الأخرى أيضا في مختلف الدول».