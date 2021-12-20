عبدالعزيز الفضلي



اعتمد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان جداول امتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى للمرحلة الثانوية للأقسام: العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2022/2021 والتي ستنطلق يوم 29 ديسمبر الجاري وتنتهي في 24 يناير المقبل، على أن تضاف مدة نصف ساعة لطلبة صعوبات التعلم بجميع المواد.



‏وبناء على قرار مجلس التوجيهات العامة تمت إضافة 15 دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.



وستكون مواعيد الاختبارات وفقا للجداول التالية:



