عبدالعزيز الفضلي



أهدى وزير التربية د.علي المضف فوز طالبات الكويت في مسابقة «مناهزات اللغة العربية» التي أقيمت بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي، مشيرا الى ان ما تحقق يعد انجازا جديدا يضاف الى انجازات أبناء الكويت.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الطالبات الحائزات الميداليات الذي اقامته «التربية» بحضور اولياء امورهن وعدد من القيادات التربوية ومديرات مدارسهن.



وقال المضف: ان حصول الطالبتين غلا العنزي وغادة العتيبي على ميداليتين ذهبيتين والطالبة جمانة اشكناني على ميدالية فضية لم يأت من فراغ بل جاء بجهود كبيرة بذلت من قبلهن وأولياء أمورهن والادارات المدرسية، مشيرا الى أن ابناءنا الطلبة يستحقون كل دعم واهتمام ولن نبخل عليهم بذلك.



وتقدم بالشكر والتقدير لكل من كان وراء هذا الانجاز الذي أسعدنا جميعا، مضيفا:مهما عبرت عن شعوري بهذه المناسبة فلا استطيع أن أصف حجم الفرحة التي قلبي وأنا أرى بناتي يحققن مراكز متقدمة نعتز بها.



من جانبها، أكدت الطالبة غلا العنزي الحاصلة على الميدالية الذهبية ان المسابقة سادتها روح المحبة والاصرار على تحقيق الميدالية الذهبية كان هدفي ولله الحمد، موضحة ان اللغة العربية بحر واسع في معانيه ودرره والذي يدخله صعب أن يخرج منه لما يجد فيه من متعة وشغف.



وبينت العنزي أن اهتمام والدتها منذ صغرها بتعليمها أسس وفنون اللغة العربية ساهم في تنمية مهاراتها، معربة عن شكرها لكل من وقف معها في مشوارها وعلى رأسهم اسرتها ومعلماتها ومديرة مدرسة جمانة بنت ابي طالب.



بدورها، قالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في نفس المسابقة غادة العتيبي، إنها حققت هذا الانجاز بفضل الله أولا ثم بجهودها ومساعدة أسرتها ومعلماتها ومديرة ثانوية الفروانية التي كان لها دور كبير في مساندتها.

من ناحيتها، شكرت الطالبة الحاصلة على الميدالية الفضية جمانة اشكناني بلدها الذي أوصلها الى هذه الدرجة والمكانة، لافتة الى أنها فرصة كبيرة وعظيمة لكي تساهم في رفع اسم الكويت في المحافل الخليجية والدولية.