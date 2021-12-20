عبدالعزيز الفضلي



اختتمت الدراسة العملية للشارة الخشبية فعالياتها والتي نظمتها جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة في التوجيه العام للتربية الكشفية على مدى اسبوع وذلك تحت رعاية رئيس مجلس ادارة الجمعية النائب د.عبدالله الطريجي.



وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية أحمد فرمن في الحفل الختامي للدراسة: اننا سعداء بإقامة مثل هذه الدراسات التي تنعكس بالشيء الايجابي على ابناء الكشافة، مشيرا الى انها تساعد في تأهيل الشباب بإدارتهم للوحدات الكشفية المتنوعة في المدارس والمناطق التعليمية.



ودعا فرمن المشاركين في الدراسة الى ضرورة ان يطبقوا ما تعلموه في 28 جلسة تدريبية خلال فترة الدراسة على ارض الواقع، معربا عن بالغ شكره وتقديره للهيئة التدريبية ولكل من شارك وساهم في إنجاح هذه الفعالية الكشفية الهامة.



من جانبه، أكد رئيس لجنة تنمية القيادات والحماية من الأذى بجمعية الكشافة الكويتية د.عبدالعزيز المطوع على القادة المشاركين ضرورة ايصال ما تم تقديمه في الدراسة الى ابنائنا الكشافة لتستمر هذه الجهود وتنمو وتتطور ونحصد ثمارها في المستقبل، مشيدا في الوقت نفسه بالتزام الدارسين وحضورهم اليومي للدراسة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية على تهيئة الاجواء المناسبة للمشاركين في هذه الدراسة.