قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيبحث مقترحات روسيا الأمنية لكنه لن يسمح لموسكو بإملاء وضع الحلف العسكري.



وقالت وزيرة الدفاع لامبريخت للصحافيين أثناء زيارتها للقوات الألمانية المرابطة في ليتوانيا أمس «نحن بحاجة لتسوية التوترات الحالية على المستوى الديبلوماسي لكن بتأسيس ردع له مصداقيته».



ودعت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة إلى فرض عقوبات أشد على روسيا التي نشرت عشرات الآلاف من القوات قرب حدودها مع أوكرانيا.



من جهتها، قالت أوكرانيا إنها أعدت خطة شاملة لمواجهة غزو روسي محتمل، ويأتي ذلك بوقت تبادلت فيه قواتها إطلاق النار مع الانفصاليين في اقليم دونبسك شرقي البلاد.



وكشف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أن بلاده أعدت خطة عمل مفصلة تشارك فيها جميع الوكالات وقطاعات الجيش، لأول مرة في تاريخ البلاد، تحسبا لأي غزو من قبل روسيا.



وقال دانيلوف ـ في مقابلة مع قناة «أبوستروف تي في» (Apostorov TV) ـ إنه لا توجد خطط بعد لنشر قوات عسكرية من أي دولة أجنبية في أوكرانيا.



إلا أن المسؤول الأوكراني أشار إلى أن هناك ممثلين للولايات المتحدة وپولندا وليتوانيا والمملكة المتحدة ودولا أخرى يقومون بتدريب الجيش الأوكراني حاليا.



ميدانيا، قال الانفصاليون الموالون لروسيا إن مسلحا من ميليشيات محلية قتل أمس الأول في قصف للقوات الأوكرانية على بلدة كالينوفا شمال غربي إقليم دونباس.



وأضاف الانفصاليون أن جنديين أوكرانيين قتلا وأصيب آخر في رد الميليشيا على مصادر النيران الأوكرانية، متهمين الجيش الأوكراني بخرق وقف إطلاق النار. في المقابل، قال الجيش الأوكراني إن أحد عناصره أصيب في إطلاق نار من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا على موقع له في دونباس.