القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات شهرية تحريرية لطلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن آلية التقييم للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي في نظام التعليم الجديد، لا تتم من خلال عقد امتحانات تحريرية أو شهرية، بل تتم عن طريق قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، مع تسليم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقي.