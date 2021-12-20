هناء السيد



تسعى مدينة الأقصر في جنوب مصر عبر مؤسساتها السياحية، لتنويع منتجها السياحي عبر الترويج لعدد من الأنماط السياحية مثل سياحة الحوافز والمؤتمرات، والسياحة الرياضية والترفيهية، وسياحة المغامرات.



وقال محمد عبدالحميد، نائب رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، في تصريحات بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مدينة الأقصر، الغنية بمقابر ومعابد ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، بدأت في تنفيذ خطة تهدف لجذب السياحة الرياضية بالمدينة، بجانب السياحة المحلية، باستضافة فرق من 19 جامعة مصرية، يشاركون ببطولة جامعة الأقصر الأولى للكرة الخماسية للجامعات، والتي انطلقت امس، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.



من جانبه، قال د.محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر المنظمة لبطولة الأقصر للكرة الخماسية للجامعات، إن الجامعة تهدف من خلال تنظيم تلك البطولة، لتشجيع السياحة الداخلية في المدينة، بجانب إطلاع شباب الجامعات على معالم الحضارة المصرية من مقابر ومعابد شيدها قدماء المصريين في الأقصر، لافتا إلى وجود خطة لتحويل البطولة الجديدة من بطولة للجامعات المصرية، إلى بطولة للجامعات الأفريقية.



وأضاف عزوز أن دراسات تجري عبر كلية السياحة والفنادق بالجامعة، تستهدف وضع خط ورؤى جديدة لتشجيع السياحة الداخلية، وجذب السياح المصريين، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على حركة السياحة بالعالم.



وكانت مدينة الأقصر نالت لقب عاصمة السياحة الثقافية بالعالم، وذلك في عام 2016 من قبل منظمة السياحة العالمية، وتضم المدينة بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد والمقاصير التي شيدها حكام مصر القديمة.



وافتتح الشهر الماضي طريق المواكب الكبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبد الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، لتتحول المدينة بافتتاحه إلى أكبر متحف مفتوح بالعالم، وذلك وفقا لوزارة السياحة والآثار بمصر، بجانب تنوع المنتج السياحي في المدينة، مثل سياحة البالون (المنطاد الطائر) وسياحة الدواب وعربات الحنطور والرحلات النيلية وغيرها.