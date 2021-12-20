القاهرة ـ خديجة حمودة ـ ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس الشيوخ المصري نهائيا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على قانون حقوق المسنين، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.



وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة على عدد من المواد المهمة المنظمة للإعفاءات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المسنين، فضلا عن عدد من الحقوق المهمة ووسائل الحماية لهم.



ووافق الشيوخ على التزام الحكومة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أي مشكلات تواجه المسن، بعد إجراء تعديل بسيط على المادة (22) إذ تم تعديل كلمة «الوزارة المختصة» بـ«الجهات الخاصة» ليصبح نصها: «تلتزم الجهات المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.



وأقر المجلس منح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.



كما شهدت الجلسة الموافقة على إعفاء تراخيص إقامة المباني المخصصة لإقامة وإيواء المسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات. كما وافق مجلس الشيوخ على المادة المنظمة لمن يحاول التحايل على الجهات المختصة للحصول على مزايا متعلقة بالمسنين.



الى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة في طرة، امس، بمعاقبة الإرهابي محمود عزت القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي بالسجن المؤبد لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.



في غضون ذلك، انطلقت امس الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظات الجمهورية والتي تستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.