القاهرة ـ خديجة حمودة



أكدت وزارة الداخلية المصرية، أنه في إطار مزاعم بعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بصدور قرار من وزارة الداخلية بإنشاء 3 سجون عمومية جديدة بمدينة بدر، فإنه لزم التنويه إلى أن الوزارة لا تنشئ سجونا جديدة، وإنما تنشئ مراكز للإصلاح والتأهيل بديلة للسجون العمومية التي أصبحت لا تفي بالضرورات التي تتطلبها حقوق الإنسان، وأنها سبق أن أعلنت عن ذلك.



وشددت وزارة الداخلية على أن تلك المزاعم الكاذبة، دأبت الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية على ترويجها لإثارة البلبلة في الأوساط.