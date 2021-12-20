صدر الأمر السامي الكريم في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه، وذلك وفق وسائل إعلام سعودية.



وعثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي هو خطاط سوري مقيم في المملكة، اشتهر بكتابته لمصحف المدينة المنورة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.



ويعود تاريخ ولادة الخطاط العالمي بريف مدينة حلب السورية إلى عام 1934، حيث كان والده الشيخ عبده حسين طه إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد، ومنه أخذ عثمان مبادئ الخط حيث أجاد بشكل كبير خط الرقعة.



واضطلع الخطاط (عثمان طه) بكتابة المصحف الشريف أكثر من 13 مرة، كلها بالرسم العثماني، حيث طبع أكثرها وانتشرت في العالم الإسلامي، كما ذاع صيته بأسلوبه المتميز في كتابة المصاحف، حيث تخلص من كثير من التركيبات الخطية التي كانت تعيق الضبط الصحيح، وكذلك من أشكال بعض الحروف من خط النسخ تفاديا لالتباسها بحروف أخرى مشابهة لها مثل: الراء المعكوفة والميم المطموسة بأنواعها والهاء المشقوقة، وغيرها من الحروف.



وكان الأستاذ عثمان طه حصل على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي الأستاذ حامـــد الآمدي عام 1973م، وعـــين خطاطا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحــف الشريـــف في المدينة المنــورة منــذ عام 1988، وكاتبا لمصاحف المدينة النبويـــة.