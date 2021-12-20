لقيت الممثلة والمغنية اليابانية ساياكا كاندا حتفها إثر سقوطها على ما يبدو من غرفة كانت تقيم بها في فندق في سابورو شمالي اليابان، وفقا لما أعلنه مكتبها أمس الأحد.

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء بأنه تم العثور على كاندا (35 عاما) الساعة الواحدة بعد ظهر السبت في مكان مفتوح في الطابق 14 من الفندق المكون من 22 طابقا الذي كانت تقيم به.

وتحقق الشرطة في القضية مع افتراض أنها حادث الانتحار، لكن دون استبعاد وجود عمل إجرامي.



وتوفيت كاندا، وهي ابنة الممثل ماساكي كاندا (70 عاما) والمغنية سيكو ماتسودا (59 عاما)، لاحقا بعد نقلها إلى المستشفى.



وقال منتجون إن كاندا لم تحضر لتأدية دورها في المسرحية الموسيقية «ماي فير ليدي» في أحد مسارح سابورو بعد ظهر السبت. لكنهم قالوا إنها كانت في بروفة يوم الجمعة.