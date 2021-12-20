تسببت حشرة عنكبوت في عملية للشرطة بأحد متاجر مدينة لودفيجسبورغ (ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا).



وقال متحدث باسم الشرطة إنه عندما فتح أحد الموظفين صندوقا للموز قفز العنكبوت للخارج، واختبأ داخل المتجر.



خشي مسؤولو المتجر أن يكون العنكبوت ساما فاستدعوا خدمات الطوارئ المختلفة.



شرع ضباط شرطة وخبير عناكب ومختص في المبيدات وموظف في هيئة إنقاذ الحيوانات في البحث عن المخلوق ذي الثمانية أرجل بين رفوف المتجر.



وأغلق المتجر لمدة ساعة ونصف الساعة ثم فتح بعد الإمساك بالعنكبوت.



وقالت الشرطة إن العنكبوت لم يكن من النوع السام، ولكنه عنكبوت من نوع السرطان غير الضار.