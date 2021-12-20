بعد أن أصبحت بطاقات التهنئة والمعايدة الرقمية شيئا من الماضي، قررت منصة روبن هود للتعاملات المالية والاستثمارية عبر الإنترنت السماح لمستخدميها بتقديم العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم ودوج كوين كهدايا في موسم عيد الميلاد الحالي.



وقالت المنصة الشهيرة إنها ستسمح قريبا جدا لمستخدميها بتقديم سبع عملات رقمية كهدايا عبر تطبيقها.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خاصية إرسال الهدايا ستضاف إلى تطبيق روبن هود اعتبارا من 22 ديسمبر الحالي، وستسمح للمستخدم بإرسال عملات رقمية بقيمة تبدأ من دولار واحد كهدية.