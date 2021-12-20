ناشدت سفارتنا لدى مملكة هولندا جميع الرعايا الكويتيين على الأراضي الهولندية الالتزام بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة لمواجهة الانتشار المتسارع للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



كما أهابت السفارة في بيان صحافي تلقت «كونا» نسخة منه بالمواطنين الراغبين بزيارة هولندا خلال هذه الفترة الى الاخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات المعنية.



وأوضحت السفارة ان الحكومة الهولندية اعلنت عن فرض اغلاق كلي في البلاد وذلك ابتداء من الاحد حتى الجمعة 14 يناير باستثناء الأسواق المركزية والصيدليات والتي سيتم اغلاقها عند الساعة 8 مساء وذلك نظرا للارتفاع المتزايد في الإصابات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد-19).



وطلبت السفارة من رعاياها التواصل معها في حال الحاجة إلى المساعدة على هاتف الطوارئ:



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