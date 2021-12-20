استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بدار يمامة وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد .



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إعصار «راي» الذي ضرب مدن متفرقة في وسط وجنوب الفلبين والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إعصار «راي» الذي ضرب مدنا متفرقة في وسط وجنوب الفلبين والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.