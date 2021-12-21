خطة تطوير وصيانة الطرق كانت تتطلب 16 عاماً للإنجاز قلصت إلى 5 يتبقى منها 3 سنوات

إنجاز فرش 20 مليون متر مربع من الأسفلت في الطرق الداخلية والسريعة خلال عامين

توفير الميزانيات لتقليص فترة صيانة الطرق وفتح باب توريد «البتيومين» من الخارج

فرش الطرق وإصلاحها باستخدام الخلطة المحسنة للأسفلت لم تشهد أي «تطاير» مجدداً

الهيئة افتتحت 8 جسور في طريق النويصيب وافتتاحات بمشروع جنوب السرة والدائري 6.5 والسابع

«الأشغال» و«الطرق» حققتا قفزة نوعية في إنجاز مشاريع تطوير الطرق خلال العامين الماضيين

الدولة شهدت إنجاز وافتتاح مجموعة من المشاريع الرئيسية التي كانت متعثرة خلال فترات سابقة

ما تم إنجازه في الطرق الداخلية خلال عامين كان يتطلب 6 سنوات بحسب الخطة السابقة



عاطف رمضان



شهد العامان الماضيان في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري نقلة كبيرة وقفزة نوعية في إنجاز مشاريع تطوير وتنفيذ وصيانة الطرق السريعة والداخلية في مختلف محافظات الكويت، وذلك بقيادة وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس التي كانت حريصة على التواجد في مقر تنفيذ تلك المشاريع.



وقد جاء ذلك بعد أن شهدت الدولة إنجاز وافتتاح مجموعة من المشاريع الرئيسية والتي كانت متعثرة في السابق، وهي مشاريع تساهم في تحقيق استراتيجيات الخطة التنموية والرغبة السامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.



ومن المشاريع التي تم إنجازها خلال هذه الفترة، مشروع طريق الدائري الأول، ومشروع طريق جمال عبدالناصر، ومشروع طريق الدائري الخامس، ومشروع نفق الطريق الدائري السادس، ومشروع شارع الغوص، ومشروع طريق 306، ومشروع طريق أم صفق.



وقد نجحت هيئة الطرق في إنجاز خطوات كبيرة في مشاريع الطرق والأنفاق وهو الأمر الذي نتج عنه مجموعة من الافتتاحات الفرعية والتي تساهم في تسريع عمل المشاريع، كما قامت الهيئة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الساعية لتطوير مجموعة من المشاريع التي تساهم في تطوير بعض الطرق الرئيسية، وتوقيع عقود تنفيذ مشاريع مهمة سوف تسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحامات المرورية.



وتتضح خطة صيانة الطرق الرئيسية والسريعة مما يظهر وبشكل واضح حجم الإنجاز في العمل الذي تم من قبل فرق الهيئة مع تولي الوزيرة د.رنا عبدالله الفارس، حيث تم عرض خطة الوزارة لتطوير وصيانة وإصلاح طرق الكويت والتي كانت تتطلب 16 عاما للإنجاز، وذلك بسبب وجود مجموعة من التحديات.



وتبلغ مساحة الطرق الداخلية في الكويت 50 مليون متر مربع، منها 37 مليون متر مربع تحتاج إلى صيانة جذرية، أي ما نسبته 73% من مساحة الطرق الداخلية، وانجز منها خلال عامين 12 مليون متر مربع، أي ما نسبته 33% من الطرق التي تحتاج إلى صيانة جذرية، أي أنه تم خلال عامين إنجاز ما كان يتطلب إنجازه فترة 6 سنوات بحسب الخطة السابقة للوزارة قبل تولي الوزيرة رنا الفارس والذي يمثل نسبة إنجاز 600% من الخطة السابقة.



وتبلغ مساحة الطرق السريعة في الكويت 25 مليون متر مربع، منها 8 ملايين متر مربع تحتاج إلى صيانة جذرية والتي أنجزت بالكامل، والذي كان من المفترض ان يستغرق 5 سنوات لصيانتها والتي تم إنجازها خلال عام ونصف فقط، وفيما يلي التفاصيل:



مشروع طريق الدائري الأول



يعتبر المشروع ضمن المشاريع الرائدة الهادفة لتطوير طرق العاصمة مدينة الكويت، واستحداث شبكات للطرق تساهم في تحقيق استراتيجيات الخطة التنموية والرغبة السامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.



طريق جمال عبدالناصر



وهو احد مشاريع الطرق الضخمة التي تم تنفيذها والهادفة ل تحويل الشارع القائم إلى طريق سريع متعدد الأدوار يتميز بمواصفات عالمية، ويبدأ طريق جمال عبدالناصر من الدائري الأول إلى منطقة غرناطة ويشمل عقد المشروع على أعمال الطرق والأنفاق والتحويلات المرورية والحماية والتحديث للمرافق والخدمات على امتداد الطريق.



وتشتمل أعمال المشروع الهندسية الضخمة على إنشاء طريق سريع علوي بطول 7.2كم يضم ثلاثة تقاطعات رئيسية، بالإضافة إلى منحدرات الدخول والخروج بطول إجمالي يصل إلى 8كم، ونفق بطول 716م يعلوه دوار لحركة المرور يتقاطع مع الطريق الدائري الثاني ويتسع لـ8 حارات مرورية.



طريق الدائري الخامس



ويهدف مشروع تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس بشكل أساسي إلى تسهيل حركة المرور وزيادة الانسيابية والمساهمة في تحديث شبكة الطرق في البلاد، كما يخدم أهالي المناطق المجاورة للطريق وذلك عن طريق استحداث مداخل ومخارج على الطرق السريعة، ويتضمن المشروع تطوير 21.2 كيلومتر من الطرق من ضمنها إنشاء مجموعة من التقاطعات الحرة المتعددة الأدوار وزيادة عدد الحارات للطريق الرئيسي، كما يخدم هذا المشروع الحيوي المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والأندلس والصليبية والصليبية الصناعية والصليبخات والقيروان.



ومن المشاريع أيضا، مشروع نفق الطريق الدائري السادس، ومشروع شارع الغوص، ومشروع طريق 306.



هذا، بالإضافة إلى مشروع تطوير الطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة، والمعروف بطريق الوفرة وهذا المشروع هدفه تسهيل حركة المرور لسكان مدينتي صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية، وإعادة تأهيل الطريق القائم، ويتكون المشروع من أربعة أقسام ويبلغ طول الطرق فيه 41 كم ويتضمن على 9 تقاطعات معظمها جسور علوية



مشروع طريق أم صفق



من المشاريع الهادفة لخدمة المنطقة الجنوبية فهو الطريق الواصل بين مينا الزور والوفرة والمعروف بطريق ام صفق، وهذا المشروع يخدم بشكل كبير أهالي مدينة الخيران السكنية، وتبلغ أطوال الطرق فيه 36 كم بعدد 6 تقاطعات.



وعلاوة على ذلك نجحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في إنجاز خطوات كبيرة في مشاريع الطرق والأنفاق، وهو الأمر الذي نتج عنه مجموعة من الافتتاحات الفرعية والتي تساهم في تسريع عمل المشاريع منها افتتاح 8 جسور في مشروع طريق النويصيب السريع، بالإضافة إلى افتتاحات أنفاق وجسور بمشروع تطوير طرق منطقة جنوب السرة الى جانب عدد من الافتتاحات الفرعية بمشروع طريق الدائري 6.5 وبعض الافتتاحات الفرعية في طريق الدائري السابع.



ومضت إنجازات الهيئة العامة للطرق والنقل البري وخطواتها المتسارعة في توقيع مجموعة من الاتفاقيات الساعية لتطوير مجموعة من المشاريع التي تساهم في تطوير بعض الطرق الرئيسية والتي منها (تطوير طريق كبد والصليبية)، بالإضافة الى توقيع عقود تنفيذ مشاريع مهمة سوف تسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحامات المرورية والتي منها (مشروع تطوير طريق شارع دمشق وجنوب السرة – ومشروع تطوير طريق الغوص في المرحلة الثالثة، وتطوير مشروع طريق الدائري الخامس والمنطقة المحيطة بمجمع الأفنيوز).



أبرز التحديات



أما بالنسبة لخطة صيانة الطرق الرئيسية والسريعة، فيظهر وبشكل واضح حجم الإنجاز في العمل الذي تم من قبل فرق الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع تولي وزيرة الأشغال د.رنا عبدالله الفارس، إذ تم عرض خطة الوزارة لتطوير وصيانة وإصلاح طرق الكويت والتي كانت في حقيقة الأمر تتطلب 16 عاما للإنجاز، وذلك بسبب وجود مجموعة من التحديات أبرزها عدم توفر الميزانية من قبل وزارة المالية وكذلك شح كمية مادة «البتيومين» الأساسية في عمليات صيانة وإصلاح طبقات الأسفلت في هذه الطرق ويعود ذلك بسبب عدم كفاية ما يتم إنتاجه من هذه المادة والتي يتم إنتاجها محليا عبر وحدة إنتاج وحيدة في شركة البترول الوطنية.



وعند تولي الوزيرة رنا الفارس لحقيبة وزارة الأشغال العامة ومسؤوليتها عن الإشراف كذلك على الهيئة العامة للطرق والنقل البري سعت بكل جهد واجتهاد الى توفير الميزانيات لتقليص فترة صيانة الطرق، وفتح باب توريد مادة البتيومين من الخارج ولأول مره في الكويت، ومن خلال مصانع معتمدة من قبل شركة البترول الوطنية وذلك بالتنسيق مع القطاع النفطي والمؤسسة العامة للموانئ، وذلك لتوفير مادة البتيومين لتسريع عملية اصلاح الطرق في الكويت والتي قلصت الفترة الزمنية المقررة لإنجاز خطط التطوير والإصلاح لطرق الكويت من 16 عاما حتى 5 سنوات والتي انقضى منها عامان حتى اليوم.



الطرق الداخلية



تجدر الإشارة إلى أن مساحة الطرق الداخلية في الكويت تبلغ نحو (50 مليون متر مربع) منها (37 مليون متر مربع) تحتاج إلى صيانة جذرية أي ما نسبته 73% من مساحة الطرق الداخلية، وانجز منها خلال عامين (12 مليون متر مربع)، أي ما نسبته 33% من الطرق التي تحتاج إلى صيانة جذرية، أي أنه تم خلال عامين انجاز ما كان يتطلب انجازه فترة 6 سنوات بحسب الخطة السابقة لوزارة الأشغال العامة قبل تولي الوزيرة رنا الفارس والذي يمثل نسبة إنجاز 600% من الخطة السابقة.



الطرق السريعة



أما مساحة الطرق السريعة في الكويت فتبلغ نحو (25 مليون متر مربع) منها (8 ملايين متر مربع) تحتاج إلى صيانة جذرية والتي أنجزت بالكامل، والذي كان من المفترض أن يستغرق 5 سنوات لصيانتها والتي تم إنجازها خلال عام ونصف فقط.



وختاما فإن جميع ما ذكر من مساحات في شبكة الطرق الداخلية والسريعة تم فرشها وإصلاحها باستخدام الخلطة المحسنة للإسفلت والتي تم تطويرها واعتمادها في عام 2019 والتي لم تشهد حتى يومنا هذا أي تطاير والتي تم فيها استبدال مادة الرمل بالمواد المحسنة.