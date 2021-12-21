أقامت مجلة العربي معرضا بجناح الكويت في (إكسبو 2020 دبي) حمل شعار «الإمارات بعيون العربي» انطلاقا من دور المجلة المهني في توثيق عرى الترابط الخليجي والعربي.



وقال رئيس تحرير المجلة إبراهيم المليفي في تصريح لـ «كونا» ان المعرض تناول عددا من الصور الأرشيفية النادرة التقطتها عدسة مصوري المجلة منذ فترة الستينيات إلى جانب عرض أعداد المجلة في تلك الحقبة.



وأضاف المليفي انه تم انتقاء الصور المتعلقة بمراحل عدة في تاريخ الامارات منها يوم تأسيس الاتحاد والنهضة التعليمية والثقافية التي شهدتها البلاد والتراث الإماراتي.



وأشار الى ان المعرض بمنزلة مساهمة من مجلة العربي في إبراز الصور الخاصة بها عن نهضة الامارات للزائرين في (اكسبو 2020 دبي) الذي تشارك فيه اكثر من 190 دولة ويعد من اكبر المعارض العالمية.



ولفت إلى حرص المجلة المشاركة في هذه الفترة التي تتزامن مع الاحتفال باللغة العربية وإقامة دولة الامارات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في (اكسبو 2020 دبي) والفعاليات المصاحبة لها.



وأكد في هذا السياق ان المجلة تشكل وسيلة دفاع عن اللغة العربية لضمان سلامتها واستمرارها سواء داخل الوطن العربي أو خارجه.

وتعد مجلة العربي التي أسست في عام 1958 وأصدرتها وزارة الاعلام الكويتية مجلة شهرية ثقافية عربية تتناول العديد من القضايا العربية والعالمية والحضارات والفكر والتراث والابداع والفنون والآداب والعلوم الطبيعية.