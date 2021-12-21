عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» من مصادر عسكرية مطلعة أن العـــــدد الإجمالــــي للمتقدمات للتطوع بشرف الخدمة العسكرية لدورة



«ضابط صف وأفراد» بلغ 260 متطوعة منذ فتــح بــاب التسجيـــل الأحد.



وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن عددا كبيرا من المتقدمات بالتطوع في الجيش



الكويتي أبدين رغبتهن في العمل بهيئة الخدمات الطبية حسب مؤهلاتهن العلمية.



وأضافت المصادر انه سيتم تحديد مواعيد للمقابلـــة الشخصيـــة للمتقدمات الأسبوع الجاري حسب أولوية التسجيل ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة للقبول.



وتوقعت المصادر زيادة أعداد المتطوعات خلال الأيام القليلة المقبلة.