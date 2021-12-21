أعلن أمين سر جمعية الإغاثة الإنسانية خالد الرشيدي عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية الإغاثة الإنسانية و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» امس في مقر الجمعية ببرج السنابل، متوجها بالشكر الجزيل لإخواننا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على كونهم حلقة وصل بيننا وبين إخواننا لاجئي «الروهينغا» في الهند وتوفير المساعدة لهم وعمل مشاريع تنمية مستدامة في مناطق النزوح.

وأشار الرشيدي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم يد العون لهم وتشمل قرابة 4 آلاف لاجئ مسلم نازح من «الروهينغا» في الهند على مختلف أعمارهم وفئاتهم.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تسعى الى منح 100% من الزكاة للاجئي «الروهينغا» في الهند على هيئة إغاثة طعام ومأوى وعلاج.

وأشار إلى أن الجمعية كانت من السباقين في المشاركة باليوم العالمي لإخواننا اللاجئين في «الروهينغا»، مبينا انه بلغ إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات لهم خلال 4 أعوام يبلغ مليوني دولار.