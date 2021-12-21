تكليف اللجان والفرق الميدانية بالتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من زيادة انتشار «كورونا» والحفاظ على استقرار الوضع الصحي

إجراء فحص PCR قبل الوصول بـ 48 ساعة وحجر منزلي لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهائه حال إجـراء فحص PCR بعد 72 ساعة

وزير الصحة: الوضع الوبائي مازال مستقراً ويجب الامتناع عن السفر بالوقت الحالي «إلا للأمور الضرورية جداً» والتقيد بالاشتراطات الصحية



عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ د.باسل الصباح بما يلي:



ناقش مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تطورات الوضع الوبائي العالمي جراء الانتشار المتسارع للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في العديد من الدول حول العالم، وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد والذي يشهد استقرارا ولله الحمد، كما أحاط المجلس علما بالجهود والإجراءات الاحترازية القائمة لاحتواء هذا المتحور والحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد.



ثم تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:



أولا:



‌أ ـ نظرا للارتفاع الملحوظ بأعداد المصابين في عدد من دول العالم دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين كافة إلى اقتصار السفر لحالات الضرورة فقط ومواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لنتمكن جميعا من اجتياز هذه المرحلة بأفضل نتائج ـ بإذن الله ـ.



‌ب ـ تكليف اللجان والفرق الميدانية بالتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد.



ثانيا: بشأن الإجراءات الواجــب اتباعها للقادمين إلى البلاد:



‌أ ـ إجراء فحص (PCR) قبل الوصول بـ 48 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.



‌ب ـ يطبق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.



‌ج ـ يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/12/2021.



ثالثا: بشأن ضوابط وشروط المحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا:



‌أ ـ أحيط المجلس علما بقرار وزير الصحة بشأن كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اعتباره غير مكتمل التحصين ما لم يتلق الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاحات المعتمدة.



‌ب ـ تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في قرار وزير الصحة ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.



‌ج ـ يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2/1/2022.



كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الأحد الموافق 2 يناير المقبل يوم راحة تعطل فيه جميع الأعمال في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.



وأوضح الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان يوم الأحد الموافق 2 يناير يعد بديلا عن يوم السبت الموافق 1 يناير المقبل.



من جانبه، أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والتقيد بالاشتراطات الصحية للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي في الكويت.



وقال وزير الصحة في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت، عقب اجتمـــاع استثنائي لمجلس الوزراء ان «الوضع الصحي لله الحمد مازال مستقرا ولكن نحن بحاجة إلى المحافظة على هذا الوضع».

وأضاف ان المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون) انتشر بسرعة في كثير من دول العالم ومن المتوقع أن يكون السائد في غضون شهرين مقبلين، لذا «لا بد من تدعيم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للمحافظة على ما حققناه من نتائج طيبة»، مبينا ان القرارات المتخذة تصب للمصلحة العامة والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الكويت.



ولفت الى ضرورة الامتناع عن السفر بالوقت الحالي «إلا للأمور الضرورية جدا»، مشددا على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية ولاسيما ارتداء الكمامة في الأماكن التي يوجد فيها تجمعات وداخل الأماكن المغلقة.

وأهاب بالجميع الى الحرص على تلقي الجرعة التعزيزية التنشيطية الثالثة حيث أثبتت الدراسات فاعليتها من الإصابة بالمتحور أو الإصابة بأعراض شديدة في حالة الاصابة.



وأعرب عن الشكر والتقدير لمنتسبي الوزارة الذين عملوا وبشكل متواصل طوال السنتين الماضيتين منذ بدء جائحة كورونا في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التطعيم والطوارئ الطبية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وفنيين، آملا أن تحتفل الكويت قريبا مع العالم بنهاية جائحة كورونا.