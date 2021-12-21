نفت ايران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية على هامش المفاوضات النووية مع دول مجموعة (4+1) في فيينا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي امس «لم نجر أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة وأجبنا فقط عن بعض الرسائل الخطية وغير الخطية التي تلقيناها بشأن المفاوضات عن طريق المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا».



من جهة اخرى، قالت طهران إن أصوات إطلاق النيران المضادة للطائرات التي سمعت قرب محطة بوشهر للطاقة النووية كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي وفي الوقت نفسه حذرت من أنها سترد «ردا ساحقا» على أي هجوم إسرائيلي.



وقال نائب محافظ بوشهر محمد تقي إيراني لوسائل إعلام رسمية إيرانية «أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباح امس بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة».



وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق امس بسماع أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات في المنطقة.



وبالتزامن قال القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني غلام علي رشيد «إذا شنت إسرائيل هجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء». وأضاف غلام رشيد على هامش تدريبات عسكرية «أي تهديد للمواقع النووية والقواعد العسكرية الإيرانية من قبل النظام الصهيوني (إسرائيل) لن يكون ممكنا من دون وجود ضوء أخضر من أميركا». وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قالت السلطات الإيرانية إن دفاعاتها الجوية أطلقت صاروخا في إطار تدريب عسكري بعد أن أفادت وسائل إعلام رسمية عن انفجار كبير فوق بلدة نطنز بوسط البلاد، والتي تضم المنشأة النووية الرئيسية لإيران.