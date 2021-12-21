توغلت آليات عسكرية إسرائيلية امس عشرات الأمتار داخل الحدود الشرقية لمدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة وقامت بعمليات تجريف في أراضي الفلسطينيين الحدودية.



وذكرت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) ان «ست آليات عسكرية من بينها جرافات ودبابات انطلقت من المواقع العسكرية الاسرائيلية على الشريط الحدودي بمنطقة (الفخاري) شرق مدينة (خانيونس) وتوغلت لعشرات الأمتار داخل أراضي الفلسطينيين الزراعية».



وأضافت ان «آليات الاحتلال قامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية».



من جهة اخرى، هدمت السلطات الإسرائيلية، امس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل اراضي عام 48، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000.



ويأتي هذا الهدم بعد اقل من شهر على هدمها في المرة السابقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وهي المرة الـ14 منذ مطلع العام الحالي.



وقد نفذت الآليات الاسرائيلية عملية الهدم رغم الاجواء العاصفة والماطرة، وشردت عشرات العائلات وتركتها دون مأوى.



جاء ذلك بالتزامن مع اطلاع وفد ديبلوماسي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعددا من قناصل الدول، امس، على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.



وأفادت «وفا»، بأن عشرين ديبلوماسيا من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا يتقدمهم ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، تفقدوا حي الشيخ جراح وزاروا أكثر من عائلة في الحي من بينها عائلة سالم المهددة بخطر التهجير والترحيل القسري، واستمعوا إلى تفاصيل المعاناة التي تعيشها العائلات، بسبب مخططات الاحتلال التهويدية.



وأكد بورغسدورف خلال مؤتمر صحافي موقف الاتحاد الرافض للاستيطان والسياسات الاستيطانية الاسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتتنافى مع التزامات اسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية، داعيا اسرائيل لوقف إجراءات تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في الحي وعموم مدينة القدس.