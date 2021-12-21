وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة قال في مقدمته: طالعتنا صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر في يوم الاحد الموافق 19 ديسمبر 2021م بخبر عن جاهزية الهيئة العامة للاستثمار لتغطية الاستحقاق الدولي على الكويت لسداد قيمة سندات بمبلغ 3.5 مليارات دولار في مارس المقبل، ولما كانت الحكومة تعاني منذ فترة من شح بالسيولة في توفير التزاماتها المالية وحيث ان تزامن تاريخ استحقاق السندات قد يربك الحالة المالية في ظل الظروف الراهنة، وحيث إننا نحتاج لتصور كامل عن مصاريف الدولة والتزاماتها المالية بالمقارنة مع إجمالي إيراداتها لتفادي أي إخفاقات مستقبلية بشأن شح السيولة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما إجمالي حجم السندات التي أصدرتها حكومة الكويت حتى تاريخه سواء كانت محلية أم دوليه، مع تواريخ الاستحقاق المحددة لها ؟



2 ـ هل إصدار السندات يحتاج لتشريع من مجلس الأمه ؟



3 ـ هل حصلت الحكومة على جميع الموافقات القانونية من الجهات الرسمية قبل إصدار تلك السندات ؟



4 ـ من أي مصادر التمويل ستتم عملية السداد، وهل فعلا كانت الحكومة بحاجة إلى كل هذه الأموال في تلك الفترة لإصدار تلك السندات، وما مبررات الحكومة في إصدارها ؟



5 ـ أين تم توجيه أموال السندات حسب ما ورد بالميزانية العامة للدولة في تلك الفترة ؟



6 ـ من الواضح أن هناك خللا جسيما بالميزانية العامة للدولة، فالمصاريف والالتزامات المالية تفوق الإيرادات، فما الخطط المطروحة لمعالجة تلك الاختلالات؟