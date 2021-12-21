وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ جدول يبين فيه الميزانية السنوية للمحافظات، وأوجه صرفها كل على حدة.



2 ـ ما أسباب تحديد نسبة 5% لدعم المحافظات من أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية؟



3 ـ جدول يبين فيه قيمة المبالغ المحصلة من الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات من النسبة المقررة وهي 5% من بند المعونة الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية لكل محافظة وجمعية على حدة.



4 ـ جدول يبين فيه أوجه الصرف السنوية للمبالغ التي حصلت من هذا الدعم لكل محافظة على حدة.