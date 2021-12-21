قدّم النائب يوسف الغريب اقتراحا برغبة بصرف إعانة شهرية إضافية تحت اسم (إعانة اجتماعية خاصة) لا تقل عن 200 دينار لكل المواطنات المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتي، ومنح الموظفة أو العاملة الأرملة والمطلقة المعيلة إجازة إضافية خاصة لمدة 20 يوما، وذلك لطبيعة ظروفها الاجتماعية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



تعاني المرأة المعيلة من فئة «المطلقات والأرامل» من أزمات ومشكلات مجتمعية في رحلتها المستمرة للوفاء بالتزامات الأسرة عقب رحيل الأب أو وفاته، ومن المعروف أن المرأة الأرملة والمطلقة تعدان الأكثر معاناة من غيرهما بشكل عام.



ومساهمة من جانبنا في محاولة إنهاء بعض من معاناة فئة المطلقات والأرامل، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



مادة أولى: تضاف إعانة شهرية إضافية تحت اسم «إعانة اجتماعية خاصة» لا تقل عن مائتي دينار كويتي إلى راتب كل من الموظفات المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتي العاملات منهن بجميع الجهات الحكومية أو القطاع العام الذي تديره الدولة أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 51%.



مادة ثانية: تصرف المائتا دينار المشار إليها في المادة السابقة للمواطنات غير العاملات من «الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي» على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنظيم عملية الصرف، على ألا يتأثر هذا المبلغ بأي مساعدات أخرى.



مادة ثالثة: تمنح الموظفة أو العاملة الأرملة والمطلقة المعيلة إجازة إضافية خاصة لمدة 20 يوما أيا كانت مدة خدمتها وذلك لطبيعة الظروف الاجتماعية وإعالتها الأبناء في غير وجود أب، وتضاف هذه المدة إلى أي إجازات أخرى مصرح بها في القوانين الأخرى.