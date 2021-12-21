تحت رعاية رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة الكويت د.علي الشهاب نظمت اللجنة الاجتماعية والثقافية بالقسم ندوة «حول مجالات أصول التربية نظرة تجديرية»، وذلك ضمن الموسم الثقافي لقسم أصول التربية.



بدورها، رحبت رئيسة اللجنة الاجتماعية والثقافية د. ليلى الخياط في بداية الندوة بالدكتورة فاطمة عباس نذر بمناسبة عودتها بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد رحلة العلاج، وتمنت لها وللجميع دوام التوفيق والسداد.



وقد حاضر في هذه الندوة د.غازي الرشيدي الأستاذ المشارك بالقسم العلمي، حيث تطرق إلى أهم ملامح الإنجاز في كليات التربية الرائدة حول العالم، ثم ناقش التخصصات التي تندرج تحت تخصص أصول التربية وتناول فيها بالشرح الحديث حول ضرورة التركيز على مجالات جديدة ومتنوعة تدخل من ضمن هذا التخصص وتعتبر ذات أهمية قصوى في هذه الأيام كقضايا التنمية المستدامة وعلاقة التعليم بالصحة وتبادل الحضور النقاش حول هذا الموضوع وإعطاء الرأي حول القضية مسار الحوار.



واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير الفهم حول مجالات التخصص في قسم الأصول.