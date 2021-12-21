قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، اعتبار وثائق اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للجنسيات كافة، وبطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية المفعول حكما حتى الثلاثين من شهر يونيو المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



يذكر أنه بحسب البيانات الرسمية، يوجد في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية، وسجلات المفوضية تتحدث عن وجود 670 ألفا و637 لاجئا سوريا مسجلا، منهم من يسكن في المخيمات السورية الرسمية والمؤقتة والباقي موزعون على المحافظات والمدن الأردنية.



وتتصدر عمان القائمة بنسبة 29.6% تليها المفرق بنسبة 26% وإربد بنسبة 20%.