وقع ما حذرت منه المنظمات الإنسانية، وتعرضت مخيمات النازحين السوريين في شمال غرب سورية لأضرار كارثية أصابت أكثر من 100 مخيم تؤوي نحو مليون ونصف المليون، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف والسيول التي سببتها، منذ مساء أمس الأول وطوال نهار أمس.



وقال فريق الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» إن ما تقوم به فرقه وباقي المؤسسات الإنسانية من استجابة طارئة غير كاف بسبب حجم الكارثة، داعيا الى تأمين عودة آمنة الى منازلهم.



من جهته، قال فريق «منسقو استجابة سوريا» عبر صفحته على «فيسبوك» ان عدد المخيمات المتضررة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة ارتفع الى أكثر من 104 مخيمات، وأشار الى انقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى الكثير منها وتعذر الوصول اليها.



وقال الفريق إن مياه المطار دخلت نحو 2145 خيمة مسببة أضرارا مختلفة، فيما بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 194 خيمة. كما طالت الأضرار الأراضي المحيطة بالمخيمات.



وقال الفريق إن الأضرار طالت المخيمات من خربة الجوز غربي ادلب وصولا إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافة إلى محيط مدينة إدلب وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.



وبلغ عدد العائلات المتضررة بشكل مباشر 1842 عائلة، في حين بلغت عدد العائلات المتضررة من الهطولات المطرية 3742 عائلة. وسجلت حركة نزوح داخلية ضمن المخيمات لأكثر من 472 عائلة نتيجة تضرر خيامهم بشكل مباشر أو دخول مياه الأمطار إلى خيمهم ما دفعهم الى اللجوء الى أقارب لهم في نفس المخيمات. وحذر الفريق من حدوث مزيد من المطار والانزلاقات الطينية خاصة ان موسم الشتاء والمطار لا يزال في بدايته. وأطلق مناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري للمساعدة.