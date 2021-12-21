حنان عبدالمعبود



أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا بإضافة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة Growth Hormone أيا كان شكلها الصيدلاني ونوعها إلى مستحضرات الأدوية التي تحظر على الصيدليات الأهلية صرفها إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت والمبينة بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014.



وجاء هذا القرار برقم (142) لسنة 2021 ونص على انه بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 16 ولائحتهما التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن حظر صرف الصيدليات الأهلية بعض مستحضرات الأدوية إلا بموجب وصفة طبية، وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن إضافة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة Domperidon



إلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 وبناء على توصية على توصية الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بشأن تنظيم صرف المستحضرات التي تحتوي على مادة Growth Horinone.



«وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه وكيل الوزارة، فقد تقرر ما سبق على ان يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».