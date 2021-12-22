تزين المرسم الحر أمس بألوان ولوحات فنية تشكيلية مميزة ضمن معرضي «أنغام لونية» و«إصدارات تشكيلية» اللذين يستمران ثلاثة أيام بتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



ويدور معرض «أنغام لونية» حول الموسيقى في الأعمال الفنية التشكيلية وكيف تتداخل الألوان والخطوط الحادة أو الإنسيابية التي تقوم بدورها في تقسيم المعزوفة الإبداعية.



وتتنوع موضوعات الأعمال التشكيلية بالمعرض، حيث تشارك الفنانة ثريا البقصمي بلوحات مستوحاة من الحكايات والأساطير الشعبية حول المرأة فيما تتميز لوحات الفنان علي النعمان بتوزيع النور والعتمة بالقدر المتساوي بحسب رؤيته للفن باعتباره مادة بصرية.

كما تواصل الفنانة ابتسام العصفور في المعرض مسيرتها في توثيق الفلكلور الشعبي الكويتي ويصاحب معرض «أنغام لونية» معرض آخر للإصدارات التشكيلية للباحث صالح المسباح عضو الجمعية الكويتية للتراث.