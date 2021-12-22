عبدالهادي العجمي



بدأ صباح أمس استقبال نماذج التسجيل والمستندات المطلوبة للدفعة الأولى من ضباط الصف والأفراد للراغبات في التطوع والالتحاق بشرف الخدمة العسكرية من العنصر النسائي في الجيش الكويتي بمبنى القاعات المتعددة الأغراض الواقع في معسكرات المباركية وذلك بعد تسجيلهم في الموقع الالكتروني.

وعلمت «الأنباء» ان هيئة الادارة والقوى البشرية استقبلت 50 امرأة من مختلف التخصصات الطبية والفنية ممن تقدمن بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني وذلك لاستكمال بعض المستندات.



وأوضحت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم تحديد عدد استقبال النساء الذين ابدين رغبتهن في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بألا يتجاوز الخمسين متقدمة يوميا وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية.



وأعلنت هيئة الإدارة والقوى البشرية عن فتح باب التطوع للعنصر النسائي لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون، حيث إن التخصصات المطلوبة لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم هي كالتالي: اتصالات، إدارة، شبكات، إلكترونيات، طباعة، إدخال بيانات، أمن شبكات حاسب آلي، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة إلكترونات، لحام بارد، هندسة ميكاترونكس، قانون، مفتشة أمنية، تربية بدنية.



الجدير بالذكر أن موقع استقبال الطلبات في مبنى القاعات المتعددة الأغراض الواقع بمعسكرات المباركية على الدائري الرابع بجانب جمعية وزارة الدفاع، والتسجيل مستــــمر حتى 2 يناير علــــى الموقـــــع الالكتـــــروني https://vc.kuwaitarmy.gov.kw