تناولت الباحثة في القانون الاداري د.بشاير الديكان في دراستها الأخيرة موضوع مكافحة الفساد الإداري ومظاهره وأثر محاربته، ومنهجية الرقابة عليه في التشريع والقضاء الكويتي.



وأشارت الديكان في دراستها التي نشرتها في مجلة «روح القوانين» التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة طنطا، إلى خصائص الفساد الإداري وبينت أنواعه، حيث أكدت أن للفساد الإداري أنواعا تتعدد بتعدد مظاهره، والفساد الإداري بوصفـــه تعبيرا عـــن انتهاك الواجبات الوظيفيـــة العامة وممارسة خاطئة تعلي مــــن شأن المنفعة الشخصية على حساب المصلحـــة العامــة.



وتناولت في المبحث الأول عن موضوع الفساد الإداري مفهومه دوليا كما تكلمت عن تعريف التشريع الكويتي.



كما تحدثت في المبحث الثاني عن عوامل انتشار مظاهر الفساد الإداري وأثر عدم محاربته، موضحة أن عوامل انتشار مظاهر الفساد الإداري تشكل سلوكا إنسانيا تحركه المصلحة الذاتية، لافتة إلى أن الفساد الإداري تتعدد أسبابه بتعدد واختلاف المجتمعات.



وذكرت أن الفساد يشوه البنية والنسيج الاجتماعي في حال عدم محاربته، وهناك طرق للحد منه، مشيرا إلى أن المبحث الثالث في دراستهــــا تناول منهجية الأجهزة الرقابية في مكافحـــة الفساد في الكويت.



وأشارت إلى مدى اهتمام حكومة الكويت في الكشف عن الانحرافات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية من خلال إنشاء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» كجهاز رقابي مهم لمحاسبة الفاسدين، لافتة إلى أن في الكويت عدة أجهزة رقابية منها جهاز ديوان المحاسبـــة الرقابي الذي يرصـــد مخالفات مالية من خلال تقاريرها السنوية، وجهاز المراقبين الماليين الذي يقوم بالرقابة المسبقة على الأداء المالي للدولـــة.



ولفتت إلى أن جهاز مراقبي شؤون التوظف بالـــــوزارات والإدارات الحكومية والجهـــــات الملحقة التابع لديوان الخدمة المدنية هو جهـــاز لا يقل أهميــة عن الأجهزة الرقابية الأخرى وهو يمثل الرقابـــة الإداريـــة المسبقة واللاحقة على القرارات الإدارية والوزارية التي تصدر من قبل كل وزارات والهيئات الحكومية الملحقة في الدولة.



وبينت الديكان أن دراستها تهدف إلى بيان ماهية الفساد الإداري وتحديد مفهومه في التشريع الكويتي، وتوضيح خصائص الفساد الإداري وبيان أنواعه، وبيان عوامل انتشار الفساد الإداري وأثر محاربته والحد منه، إضافة إلى توضيح عدد وأنواع الأجهزة الرقابيـــة على الأداء الحكومي مـــع توضيح دور مراقب شؤون التوظـــف في الرقابـــة الإدارية التابع لديـــوان الخدمة المدنيـــة.