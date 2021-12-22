عبد الله الأحمد: نسعى لزيادة الوعي البيئي ودعم المشاريع الصغيرة عبر مشاريع السياحة البيئية

عبد الله الزيدان: خطة لزيادة الرقعة المحمية إلى 15% وموقعان مقترحان لتحويلهما إلى منتزهات بيئية

دارين العلي



في إطار توجهها الجديد نحو إطلاق السياحة البيئية لتعزيز الوعي البيئي في المجتمع تفتح الهيئة العامة للبيئة محمية الجهراء الطبيعية أمام الرواد بدءا من اليوم الأربعاء وبالحجز المسبق عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وبرسوم رمزية.



وقد نظمت الهيئة حفلا لافتتاح المحمية بحضور المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد الذي أعلن في تصريح صحافي عن بدء البرامج التي تنفذها الهيئة للترويج للسياحة البيئية في الكويت يتم بدءا من محمية الجهراء التي تفتح أبوابها لاستقبال الزوار بهدف زيادة الوعي البيئي وغرس المفاهيم البيئية لدى النشء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.



ولفت الاحمد إلى أنه تم تخصيص فريق من الهيئة سيقوم بمهمة مرافقة الرواد طوال مدة الزيارة في جولة داخل المحمية وإلى المراصد المخصصة المختلفة.



وأشار إلى أنه وبهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم تخصيص أماكن لهم لعرض منتجاتهم وأفكارهم وكذلك لجمعيات النفع العام التي ستساهم في زيادة الوعي البيئي في البلاد.



وأوضح ان محمية الجهراء هي نتاج جهود حثيثة استمرت لسنوات عدة من قبل الهيئة ووزارة الاشغال العامة التي امدت المحمية بالمياه، ما أمكنها من الوصول إلى ما هي عليه اليوم.



من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان في تصريح صحافي ان افتتاح المحمية جاء تزامنا مع الاحداث العالمية لجائحة كورونا والاغلاق حيث لا يوجد متنفس للناس للترويح عن أنفسهم.



وأكد د.الزيدان أهمية البيئة وانها جزء لا يتجزأ من المجتمع ولها آثار إيجابية على الصحة لاسيما انها بيئة صحية، مبينا ان افتتاح المحمية يخدم المفهوم الجديد المعتمد لدى الهيئة بإطلاق السياحة البيئية في البلاد.



وحول آلية الزيارات الخاصة بالمحمية، أوضح ان الحجوزات تتم مسبقا عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة، مبينا ان هناك ست منصات داخل المحمية تم تفعيل اثنتين منها وستتم زيادة الامكانيات لتشغيل الأخرى تباعا.



وبالنسبة للرسوم، اضاف انها مذكورة في الموقع على ان تكون مدة الزيارة ساعة ونصف ساعة، مشيرا الى ان المحمية مجهزة لقضاء وقت ممتع للأفراد وتم تخصيص حاويات لرمي النفايات فيها.



التنوع الأحيائي



وحول التنوع الأحيائي في المحمية، قال ان المحمية من المواقع المهمة للطيور المهاجرة حيث تحوي ما يقارب 400 نوع منها اضافة الى الحصني والعقاب المنقط الكبير والذي يزور المحمية سنويا ويقضي فترة من شهر أبريل حتى أكتوبر.



وقال ان لدى الهيئة دراسات ومشاريع كثيرة مع الفرق التطوعية والجهات المعنية، منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث تم مؤخرا وضع اجهزة تتبع للعقبان، منها العقاب المنقط الكبير حيث وصل الى الكويت.



ولفت الى ان كون هذا الطائر مهددا بالانقراض تقوم الهيئة بتتبعه منذ مغادرته بشهر ابريل حتى شهر اكتوبر عند عودته بهدف التعرف على مساره تطبيقا للاتفاقيات الدولية فيما يخص الطيور المهددة بالانقراض.



زيادة الرقعة المحمية



وحول خطة زيادة المحميات في البلاد أكد سعي الهيئة لزيادة المناطق المحمية لتصل الى 15% من المساحة الاجمالية للدولة، مبينا ان محمية الجهراء تبلغ 3.4 كيلو مترات مربعة، فيما تصل التوسعة التي يتم العمل عليها حاليا جنوب وشمال المحمية الى 18 كيلو مترا مربعا من منطقة جابر الأحمد السكنية الى الخويسات.



وأكد أن هذه المشاريع المستقبلية تهدف الى زيادة الرقعة الخضراء في الدولة وإعادة تأهيل البيئة، مشيرا الى ان هناك اكثر من مكان مقترح لإنشاء محميات طبيعية جنوبا في منطقة الشاليهات حيث ستكون هذه المحمية متاحة للاهالي كمنتزه وطني، وشمالا حيث يتم التعاون حاليا مع بلدية الكويت بهدف تخصيص الارض في منطقة الجون بالقرب من محمية الجهراء في منطقة الدوحة الغربية وستكون متاحة للقاطنين هناك كمنتزه بيئي.



وذكرت الهيئة أن رسوم مرصد الاقامة في المحمية هي 10 دنانير لكل 5 أشخاص.