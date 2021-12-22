نهدف إلى تفعيل الشراكات التجارية لتوزيع منتجات رائدة وذات جودة عالية في مختلف القطاعات



استقبل رئيس مجلس الإدارة و‫الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي عبدالوهاب المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة علي فيصل المطوع، سفير جمهورية رومانيا لدى الكويت، موجوريل إيوان ستانسكو، في زيارة هي الأولى له للشركة، وذلك يوم الاثنين 13 الجاري، حيث بحث الطرفان أهمية فتح العلاقات التجارية وبدء الشراكات الثنائية وطرح المنتجات الرومانية في السوق الكويتي.



وتأتي هذه الاستضافة للسفير الروماني ضمن جهود شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لتوطيد علاقاتها وتعزيز محفظتها بعلامات تجارية رائدة حول العالم وذات جودة عالية، لما فيه مصلحة المستهلكين في الكويت.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: «تشرفنا جدا بزيارة سفير جمهورية رومانيا، هذه الدولة التي تجمعها مع الكويت علاقات ممتدة لأكثر من خمسة عقود، مبنية على الاحترام والصداقة والتعاون المستمر، حيث كانت الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع رومانيا».



وقال المطوع: «إننا اليوم نهدف من خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تفعيل الشراكات التجارية لتوزيع منتجات رائدة وذات جودة عالية في مختلف القطاعات، ونشكر السفير ستانسكو على هذه الزيارة، ونأمل أن نرحب به مجددا لبحث المزيد من الشراكات وتنمية العلاقات بين القطاع الخاص الكويتي والروماني».



وتعـــد شركــة علـــي عبدالوهاب المطوع التجارية واحدة من أقدم وأكبر شركات التجزئة والتوزيع في سوق الاستهلاك الكويتي المتنامي، وإحدى أنجح شركات الكويت في قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، حيث تمثل أكثر من مائة علامة تجارية تشمل العديد من العلامات التجارية العالمية.