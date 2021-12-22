الالتزام بشروط مكافحة الحشرات والقوارض.. ونظافة الحمامات الخاصة بالصيدليات وعدم التخزين داخلها



عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة شروط تخزين الأدوية في الصيدليات والمستودعات والمرافق الصحية الأهلية. وجاء في الشروط التي تنشرها «الأنباء» ألا تتعدى درجة حرارة الصيدلية أو المحل أو المستودع 25 درجة مئوية، فضلا عن توفير مقياس حرارة «ترمومتر» معلق بشكل واضح وظاهر في المكان.



وتضمنت الشروط وجود ثلاجة لحفظ الأدوية المطلوب حفظها في درجة حرارة من 2 الى 8 مئوية، ووجود مقياس حرارة في الثلاجة، وطلب وزارة الصحة عرض وتخزين جميع الادوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وكافة المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والاجهزة الطبية الموجودة في المحل والصيدلية والمستودع على أرفف او خزانات مرتفعة ارتفاعا مناسبا، وعدم تخزين اي مواد سواء أدوية أو غيرها بالصيدلية تكون تابعة لصيدلية اخرى.

ومنعت الوزارة تخزين أي اغراض في دورة مياه الصيدلية أو المحل أو المستودع، سواء كانت أدوية أو مكملات غذائية او مستحضرات التجميل او مستحضرات صيدلانية او مستلزمات طبية او اجهزة طبية او سجلات أو وصفات أو فواتير أو اكياس وغيرها.

وشددت الشروط على النظافة بعدم وجود غبار على العلب المعروضة في الارفف، فضلا عن عدم وجود مهملات او علب او كراتين على الارض، والالتزام بشروط مكافحة الحشرات والقوارض بجميع انواعها، علاوة على نظافة الحمام الخاص بالصيدلية او المحل او المستودع وعدم تخزين أي اغراض داخله.