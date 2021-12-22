آلاء خليفة



أنجز باحثون كويتيون أول نظام متكامل وفعال للإنذار المبكر للأوبئة الفيروسية، «كورونا» بشكل خاص من أجل المراقبة الفعالة والوقاية والسيطرة عليه.



جاء ذلك ضمن الدراسة التي أجراها الباحثان الرئيسيان من مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت د.سلمان الصباح من كلية الطب ود.محمد الخميس من كلية الصحة العامة، وبمساعدة الباحثين د.محمد خاجة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، نور بن حيدر من كلية الصحة العامة، د.أحمد نبيل ود.سليمان المزيدي من وزارة الصحة، د.سارة اليوحة من كلية الطب وبتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وتمكن الباحثون من إثبات قدرة النموذج الأولي للنظام على تحديد وتقدير تطور وباء كوفيد-19، وانتقاله المجتمعي، والتكتلات الزمانية والمكانية، وتوزيع المخاطر الجغرافية، وعوامل الخطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى معدل الطفرات الجينية والأصول التطورية والجغرافية.



ويقوم نظام الإنذار المبكر على النمذجة والتنبؤ بالديناميكيات الزمانية والمكانية والتطورية لـ«كورونا» في الكويت، من خلال استخدام الأدوات الوبائية الحديثة مثل النماذج الرياضية الزمانية والمكانية، والذكاء الاصطناعي، ونماذج التطور البيولوجي التي تتيح رؤى جديدة وأعمق في ديناميكيات الأمراض المستجدة.



ويمكن استخدام النظام الأولي للإنذار المبكر بشكل مستدام وسهل، في تصوير، وتحليل، وإيصال النتائج بشكل شبه فوري لتساعد على تقييم استراتيجيات المراقبة والوقاية واحتواء الوباء المستجد لصناع القرار.