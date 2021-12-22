قام رئيس هيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح بزيارة إلى معسكر التحرير في الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المعاون للإسناد الإداري العميد م.عصام نايف.

ورحب المعاون للإسناد الإداري برئيس هيئة الخدمات الطبية ونقل له تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي.



واصطحب العميد م.عصام نايف، الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح في جولة بالمستشفى الميداني الجديد الذي أنشأه الحرس الوطني تطبيقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم والإسناد للوزارة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، حيث استمع الى شرح حول المستشفى الميداني ومراحل إنشائه والتجهيزات والأجهزة التي يشتمل عليها والكوادر الطبية والإدارية العاملة فيه.



وأشاد المشعل بفكرة المستشفى الميداني وبما يضمه من أجهزة حديثة وكوادر طبية، ما يشكل دعما لوزارة الصحة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى في مختلف التخصصات، مؤكدا أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة الدولة، لاسيما المؤسسات العسكرية لتحقيق التكامل فيما بينها لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة الوطن.