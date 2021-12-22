استضافت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بعثة من منظمة الصحة العالمية لمناقشة باقة من المواضيع ذات العلاقة بقطاع الرعاية الصحية في الكويت.



وقال رئيس القطاع الطبي في شركة ضمان د.محمد القناعي إن زيارة منظمة الصحة العالمية للشركة تأتي ضمن برنامج زيارة البعثة للبلاد، حيث إن شركة ضمان إحدى أهم ركائز تطوير القطاع الصحي في خطة التنمية ضمن رؤية كويت جديدة 2035.



وذكر أنه جرى أثناء الزيارة استعراض نشاطات وأهداف ورؤية شركة «ضمان» وبحث فرص التعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية بما يساهم في رفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت عبر الصحة الوقائية وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية الكويتية خصوصا وزارة الصحة.



وأشار القناعي إلى أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك بين شركة ضمان ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل مهمة البعثة وتزويد الشركة بالمعطيات والموارد التي تضمن استمرار تطبيق منظومة الرعاية الصحية للشركة حسب التوصيات العالمية ووفق أعلى المعايير الدولية. وتضمن وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للكويت مجموعة من مسؤولي وحدة اقتصاديات الصحة من المكتب الإقليمي التابع للمنظمة برئاسة مستشار اقتصاديات الصحة هنريك اكسلسون، واخصائية الصحة العامة في مكتب المنظمة بالكويت بتول ضاوي، والمسؤول التقني في قسم التغطية الصحية الشاملة في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط د.فاراز خالد.

وتهدف الزيارة إلى دعم وزارة الصحة في الكويت لإجراء مراجعة لمختلف أدوار التمويل الصحي، وإنشاء وحدة اقتصاديات وتمويل الصحة (HEFU) وبناء القدرات ذات العلاقة من خلال إجراء مراجعة دقيقة لمختلف الأنظمة، حيث يساهم هذا التقييم في تحديد المجالات الرئيسية لسياسة التمويل الصحي لتحقيق المزيد من التقدم في التغطية الصحية الشاملة وتسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية لمزيد من التحليل والتعاون والدعم الفني.