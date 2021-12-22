حنان عبدالمعبود



أعلنت مديرة ادارة التوعية وتعزيز تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.منى الصميعي ان 20% من الطلبة يعانون من زيادة الوزن بينما 30% يعانون من السمنة، مبينة أن 50% من طلبة المدارس بكل مراحلها يعانون من زيادة الوزن بالإضافة الى فقر الدم، لافتة الى أن هذه نتائج آخر الإحصائيات التي أجريت عام 2019.



جاء هذا في تصريح لها على هامش اللقاء التنويري بشأن تنفيذ لائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية، الذي نظمته الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة في قطاع شؤون تغذية المجتمع وقطاع الرقابة والتفتيش، بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة المدرسية بوزارة التربية في مدرسة فاطمة بنت الحسين الابتدائية، بحضور مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة الجهراء التعليمية والمسؤولين في وزارة التربية، حيث قامت كل من د. نوال الحمد ود.أمل الرشدان ود.منى الصميعي ونوال الجزاف بعرض كل ما يتعلق بتنفيذ اللائحة وتمت مناقشة استفسارات الحضور والرد عليها، وتم تعريفهم بمشروع تطوير المقاصف المدرسية ومشروع مكافحة سمنة الأطفال الذي تسعى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتنفيذه بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة.



بدورها، قالت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.نوال الحمد «ان بيئة المدرسة والمقصف المدرسي من العوامل الهامة جدا والتي قد لا تكون الأساسية ولكنها من العوامل التي تساعد على تعديل هذا الوضع، ولهذا نقوم مع مديري المناطق التعليمية بالتعاون مع وزارتي التربية والصحة وكذلك نحن بالهيئة نقوم بتطبيق ما أقره وزير الصحة في جانب الاشتراطات الصحية للمقصف المدرسي حتى نضمن توفير أغذية ذات فائدة صحية وتغذوية وذات جودة وسلامة».