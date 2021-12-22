أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت لديها 50 مناقصة مطروحة حاليا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ما بين الطرح ودراسة العطاءات وقبل الترسية النهائية على الشركات الفائزة، مشيرة الى ان عدد المناقصات المطروح يعتبر الأكبر منذ تفشي جائحة كورونا في البلاد قبل نحو عامين تقريبا.



وقالت المصادر إن «نفط الكويت» تخطط لزيادة الانفاق على المشاريع خلال السنة المقبلة وذلك للوفاء بالتزامات الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز وفقا لرؤية استراتيجية 2040، والتي تهدف إلى إنتاج 3.65 ملايين برميل من النفط يوميا و1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب.



ورصدت المصادر مناقصات شركة نفط الكويت المطروحة حاليا لدى «جهاز المناقصات» والبالغ عددها 25 مناقصة وهي كالتالي:



1 - خدمات ازالة الرمال المتراكمة في منطقة جنوب وشرق الكويت.



2 - انشاء محطة فرعية للاستهلاك الرئيسي في الروضتين ومحطات فرعية في مراكز التجمع ارقام 15 و25، ومحطة فرعية بمحرك متغير السرعات في مركز التجميع 25 والاشغال المتصلة بها.



3 - توريد أنابيب تبطين مع وصلات للآبار البحرية.



4 - تقديم خدمات تمريض بمستشفى الأحمدي والعيادات الخارجية لها.



5 - تقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية والأحمدي التابعة للشركة.



6 - إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة غرب الكويت.



7 - خطوط الأنابيب والأعمال المرتبطة بها في منطقة بها في منطقة أم نقا وجنوب الرتقة.



8 - انشاء خطوط تدفق أنابيب الحقن في شمال الكويت.



9 - تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والاشغال المتصلة بها في مناطق جنوب وشرق الكويت.



10 - إنشاء محطة كهربائية فرعية جديدة في منطقتي العبدلية وظريف.



11 - تزويد أيد عاملة فنية متخصصة للأسطول البحري للعمليات البحرية.



12 - تقديم خدمات دعم بحرية.



13 - تقديم خدمات دعم العمليات والصيانة للمنشآت البحرية.



14 - تقديم خدمات الصيانة الشاملة والدعم التشغيلي لمرافق الإنتاج في مناطق غرب الكويت.



15 - توريد قوارب لعمليات مكافحة الانسكابات النفطية.



16 - مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة لتنظيف التربة الملوثة بالنفط.



17 - إنشاء خط أنابيب جانبي للحد من حدوث خلل في اعمال مشعب.



18 - تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية، المختبرات التشغيلية، محطات التخلص من المياه الفائضة في مناطق شركة نفط الكويت، ومحطة صيانة وارة في مناطق جنوب وشرق الكويت (حقل برقان الكبير).



19 - توريد انابيب حفر مع ملحقاتها والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري.



20 - تزويد وتركيب وربط للمعدات والأعمال المرتبطة بها في مركز الانتاج المبكر شمال الكويت.



21 - استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي HP وذات الضغط المنخفض LP مع الشعلات عديمة الدخان في مراكز التجميع 15 و23 و25.



22 - خدمات تشغيل وصيانة مرافق النفط الثقيل في شمال الكويت.



23 - مراقبة حالة وتقديم خدمات الصيانة الوقائية لمرافق الانتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت.



24 - خدمات الصيانة لمرافق الانتاج لمناطق جنوب الكويت.



25 - تقديم خدمات المراقبة الداخلية لتآكل المعادن.



وقالت المصادر ان عقود «نفط الكويت» تشهد زخما كبيرا لم تشهده منذ عامين وذلك مع انتهاء عدد من العقود وإصدار أوامر تغييرية للتمديد، واشتراط الجهات الرقابية ضرورة طرح المناقصات الجديدة للخدمات وهو ما دفع الشركة الى طرح المناقصات في وقت واحد.



.. والشركة تنهي التصميمات الأولية لتوسيع محطتي صرف



محمود عيسى



علمت مجلة ميد من مصادر صناعية مطلعة انه تم الانتهاء من اعداد اعمال الهندسة والتصميمات الأولية لمشروع توسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف الناجمة عن عمليات انتاج النفط في الكويت لحساب شركة نفط الكويت.



ويشمل نطاق المشروع توسيع المرفقين الحاليين المعروفين باسم EWDP-1 وEWDP-2، ويقع المشروع الاول على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت، بينما يقع الثاني على بعد نحو 40 كيلومترا الى الجنوب من العاصمة الكويتية.



واشارت المجلة الى ان التخلص من المياه الناتجة عن عمليات استخراج البترول ظل مصدر قلق لشركة نفط الكويت لفترة طويلة تتجاوز عقدين من الزمن على الأقل، وبمرور الوقت، شهد حقل برقان النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفطي في العالم، زيادات متتالية في المحتوى المائي الموازي للنفط الذي يتم انتاجه.

تجدر الاشارة الى انه يتم التخلص من الكثير من مياه الصرف الناتجة عن عمليات الانتاج من خلال استخدام آبار مخصصة لحقن المياه فيها، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ندرة من المشاريع الجديدة في قطاع النفط والغاز في الكويت، فيما تضاعف التأثير المزدوج الناجم عن جائحة كورونا والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.



وختمت المجلة بالقول انه من اجل تحقيق أي زيادة كبيرة في مشاريع التكرير في الكويت خلال عام 2022 فإن الحاجة ستكون ماسة لتحسين الوضع السياسي وتعزيز الاستقرار السياسي.