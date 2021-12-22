ضمــن جـهـــوده المتواصـلـــة لتسـهـيــل الأعـمـــال، وتحســـين المعاملات اليومية لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن قسم خدمات الأعمال المصرفية في بنك الخليج عن طرح خدمات الكونسيرج الحصرية، التي توفرها شركة بيكوك كونسيرج، للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة مبادرات كان قد أطلقها بنك الخليج مؤخرا صممت لتسهيل المعاملات اليومية وتعزيز تجربة العملاء من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على إتمام معاملات الجهات الحكومية والخاصة دون عناء.



وتقدم شركة بيكوك كونسيرج خدمات تزيد من رفاهية نمط الحياة اليومي، فضلا عن خدمات الكونسيرج المميزة.

ومن خلال التعاون الأخير الذي جمع بين بنك الخليج وبيكوك كونسيرج، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن الحصول على الخدمات القيمة التي صممت لتسهيل معاملاتهم اليومية.

وتشمل هذه الخدمات: البحث عن معلومات حول أفضل العروض المحلية، وحجز المطاعم، والتذكير بالمناسبات، وحجز سيارات الأجرة وحجز المواعيد الوزارية، بالإضافة إلى التكفل بعمليات تسجيل السيارات وصيانتها ودفع المخالفات المرورية وخدمة المساعدة على الطريق. أما الخدمات الأخرى فتتضمن: طلب الورود وحجز تذاكر السفر وتسليمها، علاوة على حجز قاعات المناسبات.