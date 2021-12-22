علي إبراهيم



قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، عادل الماجد، إن الشركة لعبت دورا كبيرا في المساهمة بالتغلب على التحديات والصعوبات التي ظهرت خلال جائحة كورونا عبر استمرارها في تقديم كل خدمات الدفع الإلكتروني.



وأكد الماجد في كلمة له خلال الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت أمس وأقرت جميع بنود جدول الأعمال، أن «كي نت» استمرت بعمل التحديثات والتطويرات على شبكتها لدعم أكبر عدد من التجار والعملاء أثناء الجائحة والتي مازالت مستمرة إلى وقتنا الحالي.

وأشار إلى أن الشركة نسقت مع البنوك الكويتية لتوسعة دائرة استخدام خدماتها في النشاط المصرفي، حيث قامت بطرح العديد من الخدمات والحلول الخاصة بالدفع الإلكتروني في السوق خلال 2021 والتي ساندت الدولة في مواجهة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة.



من جهته، أشار الرئيس التنفيذي في «كي نت» عبدالله العجمي إلى أن المؤشر العام لأداء عمليات الدفع الإلكتروني في2021 شهد صعودا بنسبة 46% ليحقق ما يقارب 558 مليون عملية دفع شكلت ما يقارب 27 مليار دينار، منها 21 مليارا للدفع الإلكتروني ونقاط البيع، ما يعني أن 80% من العمليات تمت بدون استخدام للنقد.



وذكر أن هناك تقريرا حديثا جاء مفاده أن تداول الكاش انخفض في الكويت، فأرقام النقد حاليا تناهز مستوى أرقام أعوام 2014/2015، وذلك على الرغم من تزايد عدد السكان، لافتا إلى أن الدفع الإلكتروني تضاعف خلال أزمة كورونا 3 مرات، ولم ينخفض مع افتتاح الأسواق، حيث استكمل الناس بالدفع الإلكتروني حين عادت الحياة الطبيعية، فيما انخفضت قناة النقد إلى أكثر من 30%.



وأشار إلى أن «كي نت» عملت على بناء استراتيجية جديدة للشركة لمدة 5 سنوات وتمت الموافقة عليها وتتضمن 3 محاور رئيسية ترتبط بتطوير الخدمات الحالية لجهة الأجهزة وطرق الدفع الجديدة، وإعادة هيكلة الشركة وتنميتها بالموارد البشرية والفنية ووجوه شابه استقطبتها من السوق المحلي والخارجي، وكذلك بناء خدمات جديدة بالكامل بناء على دراسة السوق المحلي وتم تحديد أكثر من خدمة جديدة نوقشت ودرست وبعضهم تمت الموافقة عليهم وبعضها تنتظر الموافقة ونأمل قريبا أن تروا خدمات جديدة.



وحول إذا ما كان انشاء بنوك رقمية ومنصات دفع يمثل تحديا للشركة، أشار إلى أن الأمر ممتاز جدا، فالتحول الرقمي الذي واكب كورونا، أظهر أن الناس لديهم القابلية للتعامل مع أي تقنية جديدة، وفجأة أصبحنا قادرين على أن نقوم بكل شيء ونحن بالمنزل، مؤكدا في الوقت ذاته أن أي فرصة للرقمنة ستجد قبولا بين الناس، فهناك بنكان أعلنا عن بنوك رقمية، وأعتقد أن هناك أكثر قادم، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية لـ «كي نت» عليها أكثر من 2000 مشارك.



2021 في أرقام



نقاط البيع



11 مليار دينار لـ 334 مليون عملية في عام



35 مليون عملية بمليار دينار رقم قياسي في أكتوبر



الصراف الآلي



1000 جهاز صراف آلي تشغلها الشركة



37 مليون عملية بـ 3 مليارات دينار



الشبكة الخليجية



3.3 ملايين عملية بـ 263 مليون دينار



1.3 مليون عملية نقاط بيع بـ 41 مليون دينار



2 مليون عملية سحب آلي بـ 222 مليون دينار



الدفع عبر الإنترنت



18% ارتفاعا بعدد الجهات لتصبح 2516 جهة



159 مليون عملية دفع بـ 9.7 مليارات دينار