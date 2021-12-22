محمود عبدالرحمن: التعديلات شملت تسويق وتأجير وشراء أجهزة الاتصالات الإلكترونية

توفير خدمة نقل البيانات لاسلكياً والاتصالات الهاتفية الدولية من خلال البطاقات الخاصة



عقدت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك بمقر الشركة الرئيسي في مجمع أولمبيا بنسبة حضور بلغت 78.669% من إجمالي عدد المساهمين، حيث تم خلال العمومية غير العادية المصادقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومنها الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي، والمادة (46) من النظام الأساسي، وكذلك على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي.



تعديلات عقد التأسيس



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د. محمود عبدالرحمن: «لقد اشتمل تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على: توفير خدمة نقل البيانات لاسلكيا، وخدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة، وتسويق وتأجير وشراء أجهزة الاتصالات الالكترونيــة وشبكــات الاتصال الداخلية».



وأضاف أن التعديلات تضمنت تطوير نظم وبرمجيات الحاسب الآلى ونظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها، وبيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها، وبناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات، وتصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة.



وتابع، بالقول: «تضمنت كذلك التعديلات تصنيع وإنتاج وتشغيل الكروت الذكية لتغطية الطلب في مجال الاتصال والدفع المسبق، وتقديم وتنفيذ جميع الأعمال والشبكات في مجال الاتصالات اللاسلكية، وتقديم الاستشارات الفنية والتصمـيـــم والإشراف والتشغـيـــل والصيانة للمواصــلات والاتصالات اللاسلكية وتمثيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال، وجلب واستيراد وبيع وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها».



خدمات الاتصالات العامة



وأوضح عبدالرحمن أن التعديلات شملت شراء وبيع الأسهم والأوراق والادوات المالية لحساب الشركة فقط، وإدارة وتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات العامة، وذلك على مرافق البث الارضية عن طريق الخط الثابت، ومرافق البث الاذاعي الارضية، ومرافق المحطة الاساسية المتنقلة، ومرافق الكابلات البحرية، ومرافق خدمات البوابة الدولية، ومرافق المحطة الأرضية الفضائية، والمرافق الفضائية الأخرى الموجودة في الكويت التي توفر قدرات بث خدمات الاتصالات العامة.



بالإضافة الى إنشاء وإدارة وتأجير البنى التحتية الخاملة لشبكة الاتصالات العامة، وتشغيل وتأجير مراكز البيانات ومراكز المعلومات والسحابة، وتقديم وتطوير أنظمة المدفوعات الرقمية وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.



ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ويجوز أن تمارس الشركة أعمالا مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذه الأعمال.



وأشار عبدالرحمن إلى ان البند 46 اشتمل على التعديل التالي: «كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا.

إلا بعد اتخاذ اجراءات الشهر.

ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال».



فضلا عن إضافة المادة 60 من النظام الأساسي، بحيث يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع.

وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس مال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.