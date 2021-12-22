أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية عن تأمينها لـ 5 ملايين غطاء بلاستيكي لأسطوانات الغاز المعبأة، حيث إن هذه الكمية تغطي احتياجات الشركة من الأغطية البلاستيكية لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرصها على جودة وسلامة أسطوانات الغاز البترولي المسال وضمان مطابقتها لكل الاشتراطات والمقاييس العالمية المعتمدة.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إنها طرحت قبل فترة مناقصة لعدة شركات متخصصة في تصنيع الغطاء البلاستيكي الخاص بأسطوانات الغاز، وتم التعاقد مع الشركة التي رسي عليها العطاء وسيتم التوقيع معهم خلال العشرة أيام القادمة لتصنيع 101 مليون غطاء بلاستيكي يتم تسلمها بعد شهرين.



كما أوضحت الشركة أنها توقفت عن وضع الأغطية البلاستيكية على أسطوانات الغاز خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب الصيانة الدورية على أجهزة ومعدات مصانع الغاز المسال، مؤكدة أنها فقط للضمان التجاري للأسطوانات المعبأة، وأن عدم وجودها لا يخل إطلاقا بأي شكل من أشكال سلامة وجودة أسطوانات الغاز.