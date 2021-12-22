أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بلقاح كورونا، وذلك حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.



وأكدت الصحة، في بيان صحافي أن الأولوية ستكون لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس. وأوضحت أنه «ستتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبا».



وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الأول، عن تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.



ونشرت الصحة عبر حسابها في «تويتر» ومنصتها التوعوية «عش بصحة»، تصاميم إنفوغرافيك عدة تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين، الذي وصل إليه الشخص، حيث إن جرعة واحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكاف لصد الفيروس، خصوصا متحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتعد الجرعة التنشيطية مهمة حاليا للحماية من المضاعفات والمتحورات.