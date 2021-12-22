أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة. وأكد التحالف مقتل 250 عنصرا حوثيا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا خلال 24 ساعة.



وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية امس إن العمليات الأمنية أسفرت عن تدمير 29 آلية عسكرية.



وكشف المالكي عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحدودة، ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، وفقا للقانون الدولي والإنساني، وقال إن العملية جاءت استجابة للتهديد، واستخدام المطار لإطلاق هجمات عابرة للحدود.



وأشار إلى أن عملية صنعاء شملت 6 مواقع يستخدمها الحوثيون لإدارة نشاط الطائرات المسيرة وتدريب العناصر الإرهابية، ومخزنين للطائرات المسيرة والمفخخة. وأكد المالكي أن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية، لافتا إلى أن الميليشيات استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية.



وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيا الحوثية غرب تعز اليمنية.



وقال مصدر عسكري، بحسب ما افادت «العربية.نت» إن ثلاث غارات للتحالف استهدفت أطقما حوثية وتجمعا لعناصر الميليشيا المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.



وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية. كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات، تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوب مأرب.