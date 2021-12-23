الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مواعيد قرعة البطولات في الموسم الجديد 2022، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا الذي يقام بمشاركة 40 ناديا، اذ حدد الاتحاد 17 يناير موعدا لإجراء قرعة دوري الأبطال في النسخة الجديدة.



ومن المقرر أن يشارك في النسخة الجديدة لدوري الأبطال 4 أندية قطرية وهي السد بطل الدوري وكأس أمير قطر، والدحيل وصيف الدوري، والريان الثالث، بالإضافة إلى الغرافة رابع الدوري، والذي يشارك في التصفيات ولو اجتازها سوف يتأهل إلى دور المجموعات.



وحتى الآن لم يتحدد مشاركة فريقي السد والدحيل في النسخة المقبلة، لاسيما أن هناك اتجاها لتقديم اعتذارهما عن المشاركة في دوري الأبطال، بسبب تفريغ اللاعبين الدوليين لمنتخب قطر اعتبارا من بداية أبريل المقبل، حسبما أعلن الاتحاد القطري قبل انطلاق الموسم الحالي، مؤكدا في نفس الوقت أن الأندية سوف تستكمل الموسم سواء على المستوى المحلي أو الخارجي من دون الدوليين.



ويشترط الاتحاد الآسيوي مشاركة بطلي الدوري والكأس، بجانب وصيف وثالث الدوري بالنسبة للدول التي تحصل على 3 مقاعد مباشرة ومقعد في التصفيات.



وكان الاتحاد الآسيوي أعلن إقامة الدور التمهيدي لمنطقة غرب القارة 15 مارس 2022، والدور التمهيدي الثاني 5 أبريل، والدور التمهيدي النهائي 20 أبريل.



وينطلق دور المجموعات (بنظام التجمع، دوري من مرحلتين ذهاب وإياب) خلال الفترة من 15 أبريل إلى 1 مايو لمنطقة الشرق، ومن 10 إلى 26 مايو لمنطقة غرب القارة، ويقام دور الـ16 من 29 إلى 31 أغسطس، وربع النهائي من 12 إلى 14 سبتمبر، وقبل النهائي من 11 إلى 12 أكتوبر، والنهائي (يقام في الشرق) 29 أكتوبر، وكل هذه المراحل ستقام من جولة واحدة وبنظام خروج المغلوب.



هذا، وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن إقامة مباراة كأس السوبر التركي 2020-2021، في ستاد أحمد بن علي المونديالي بالعاصمة الدوحة القطرية، والتي تجمع بين بشكتاش ووصيف كأس تركيا أنطاليا سبور ستكون في 5 يناير المقبل.



إلى ذلك، جدد نادي الغرافة عقد لاعبه المالي شيخ دياباتي ليستمر مع الفريق حتى عام 2023.



من ناحية أخرى، حرص نادي قطر القطري على الاحتفال بمحترفه الجزائري جمال بلعمري، بمناسبة فوزه مع منتخب بلاده بكأس العرب 2021، بعد تغلبه على المنتخب التونسي 2-‏‏‏صفر في المباراة النهائية.



وشهدت التدريبات التفاف لاعبي القطراوي حول بلعمري وتقطيع كيكة وسط أجواء رائعة، حيث حرص كافة اللاعبين على تهنئة بلعمري مع انضمامه لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الريان في الجولة العاشرة من الدوري القطري الذي يعود بعد توقف طويل.